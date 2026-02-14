ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸುಖ, ಆದರೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮದುವೆ ಬೇಡ
Wedding Dates ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗುವ ದಿನಾಂಕ ನಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದರೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1..
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 1, 10, 19, 28ನೇ ದಿನಾಂಕಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಮದುವೆಯಾದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 9 (9,18, 27)..
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗೆ 9ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇವರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸರೆಯಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6 ( 6,15, 24)..
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ (6, 15, 24) ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಕರ. ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಶುಕ್ರನು ಪ್ರೀತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಕ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದವರ ಜೀವನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3 (3, 12, 21, 30) ಇದರ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದವರ ನಡುವೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಇವರ ಸಂಬಂಧ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮದುವೆಗೆ ಬೇಡ: ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ 4, 5, ಮತ್ತು 8 ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. 4 ಮತ್ತು 8 ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
