ಬುಧನಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ,ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಷ್ಟ
Mercury negative influence ಈ ತಿಂಗಳ 4 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ. ಇದು ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಬುಧನು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಭರವಸೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಫಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸಹೋಗುವ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು, ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಇತರರಿಗೆ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಧನು
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಖಾತರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ನಷ್ಟವೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಖರ್ಚುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ನಷ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬರದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.