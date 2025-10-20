2 ಶುಭ ಗ್ರಹ ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಒಂದರಂತೆ ಹಿಮ್ಮುಖ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್, ಲಕ್ಕಿ
mercury jupiter reterograde effect zodiac signs budh guru vakri horoscope november2025 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡೂ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು 12 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ, ವೃಷಭ,ಮಿಥುನ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಮಧ್ಯಮ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಂವಹನ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ದುಡುಕಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಮಿಶ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಗೌಪ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಕರ, ಕುಂಭ , ಮೀನ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ, ಸೃಜನಶೀಲ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ.