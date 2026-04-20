ಬುಧ ಗ್ರಹಣದಿಂದ 4 ರಾಶಿ ಜೀವನ ಬದಲು, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಾಲ ಮುಕ್ತ
Mercury eclipse in may 2026 ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬುಧನ ಗ್ರಹಣದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಬುಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧನು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಬುಧ ಗ್ರಹಣ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಗ್ರಹಣ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬುಧವಾರ ಮೇ 13, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:27 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಬುಧನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಹಗುರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆಯು ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ.