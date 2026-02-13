- Home
Mercury direction ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಜ್ಞಾನ, ಮಾತು, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂವಹನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರು. ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಗೊಂದಲ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪವಾಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬುಧ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗೊಂದಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಬಡ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೇ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಬರವಣಿಗೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಸುವರ್ಣ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರೇ, ಬುಧ ತಂದಿರುವ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಟರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕದಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.