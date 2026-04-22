ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಜೊತೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ- ಬಡ್ತಿ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಮೇ ತಿಂಗಳು
ಮೇ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಮೊದಲು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಮಂಗಳ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ, ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಉದಯವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತರಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಡ್ತಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕತೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಕರ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಯವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.