ಮೇ ತಿಂಗಳ ಚಂದ್ರನ ಪವಾಡ ಅದ್ಭುತ, 5 ರಾಶಿಗೆ 2 ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಬದಲು, ಹೊಸ ಅವಕಾಶ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಪವಾಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಎರಡು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ ಅದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಂದಲ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನ ಚಂದ್ರನ ಪವಾಡವು ಅತಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.