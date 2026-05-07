ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಕೂಡಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿಟಕಿ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿಗಳಿರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಯಮನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದರೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಧನದ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
