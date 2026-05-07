Windows Vastu: ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಿಟಕಿ ಅಶುಭ!

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
vaastu May 07 2026
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Gemini
ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೂ ಇದೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್

ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಕೂಡಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಿಟಕಿ ಅಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು?

ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ, ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಟಕಿಗಳಿರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಯಮನ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದರೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಮನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪದಾದ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಒಂದೇ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಕಿಟಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ 2, 4, 6 ಹೀಗೆ. ಜೊತೆಗೆ, ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರು ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಿಟಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ?

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಧನದ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನ ದಿಕ್ಕು. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಟಕಿಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿರಬಾರದು, ಕೊಳಕಾಗಿರಬಾರದು ಅಥವಾ ಅಸಮವಾಗಿರಬಾರದು. ಇವುಗಳಿಂದ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಾಗ ಮತ್ತು ತೆರೆಯುವಾಗ ಶಬ್ದ ಬರಬಾರದು.
