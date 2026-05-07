ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವೇ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು!

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕಾಲು ಒರೆಸುವ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲದು.

vaastu May 07 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:AI
ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು (East Facing Door)

ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 'ಹಸಿರು' ಅಥವಾ 'ಕಂದು' ಶ್ರೇಷ್ಠ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು (North Facing Door)

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 'ನೀಲಿ' ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಿ.

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಕುಬೇರನ ಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಡು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು (West Facing Door)

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 'ಬಿಳಿ' ಅಥವಾ 'ಬೆಳ್ಳಿ' ಬಣ್ಣ ಶುಭ

ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಿಳಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲು (South Facing Door)

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 'ಕೆಂಪು' ಅಥವಾ 'ಗುಲಾಬಿ' ಬಣ್ಣ

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು ಮಂಗಳನ ಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

