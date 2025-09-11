ಮಂಗಳ ರಾತ್ರಿ 9:21 ಕ್ಕೆ ತುಲಾದಲ್ಲಿ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಗುಡ್ ಟೈಮ್, ಹಣ, ಯಶಸ್ಸು
Mangal Gochar 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:21 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರನ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ
- FB
- TW
- Linkdin
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತರವು ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲವು ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದಿನವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಇಂದು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 11 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿಷಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.