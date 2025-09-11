12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ಗುರು ಪವಾಡ, 5 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಲಾಟರಿ
After 12 years dwi dwadash yog today ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ಇಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಲಾಟರಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದ ಮೂರನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರು ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಲಗ್ನ ಮನೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಖರ್ಚುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನು 12 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕಟತೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಕಲೆ, ಮನರಂಜನೆ ಅಥವಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ಏಳನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಗುವಿಕೆಯು ಆನುವಂಶಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಮಯ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಮಾತೃತ್ವ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಐದನೇ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಹಾಲು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.