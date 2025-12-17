Kannada

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

astrology Dec 17 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:our own
Kannada

ಎಐ ರಾಶಿಫಲ

2026 ರಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿವೆ.. ಎಐ ಹೇಳಿದ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.

Image credits: our own
Kannada

💰 ಆರ್ಥಿಕತೆ

💸 ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

🏦 ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.

⚠️ ಅನಗತ್ಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image credits: getty
Kannada

❤️ ಆರೋಗ್ಯ

💪 ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

😴 ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು.

🩺 ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

👨‍👩‍👧‍👦 ಕುಟುಂಬ

🏡 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.

🗣️ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಜಗಳಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

🤝 ಸಹನೆ ವಹಿಸಿದರೆ ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

💼 ವೃತ್ತಿ / ಉದ್ಯೋಗ

🚀 ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು.

🏆 ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು.

👔 ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಿರಿ.

Image credits: our own
Kannada

🏢 ವ್ಯಾಪಾರ

📊 ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.

🤝 ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

⚖️ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ.

Image credits: Getty

ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಠ?, ಶೇಕಡವಾರು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Chanakya Niti: ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ 5 ಚಟಗಳು

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3 ರಾಜಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಶೋಪೀಸ್‌, ವಿಗ್ರಹ ತೊಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್!