ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ
Mars Transit in Abhijit Nakshatra ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 28ನೇಯದ್ದು ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ಶುಭಕರ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ. ಮಂಗಳನು ಜನವರಿ 24 ರಂದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜನವರಿ 30 ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
14
Image Credit : Getty
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭಫಲಗಳಿವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
24
Image Credit : Getty
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ತರುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
34
Image Credit : Getty
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವರು. ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಧೈರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.
44
Image Credit : Getty
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಅಭಿಜಿತ್ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ.
