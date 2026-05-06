ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಜೊತೆ ತ್ರಿಬಲ್ ಮನಿ ಎನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ
Mars saturn form visfotak yog ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಫೋಟಕ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ
ಮಂಗಳನು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು ಇದನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ಸ್ಫೋಟಕ ಯೋಗ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶನಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಗವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ "ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ"ದಂತೆಯೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ವಾದಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಕೊರತೆಯು ಅತೃಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳು ಸಹ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಢವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಖರ್ಚು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.