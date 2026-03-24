ಈ 5 ರಾಶಿಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಮಂಗಳನ ಉದಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
Mangal uday mars combust for 175 days ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 175 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 28 ರಂದು ಉದಯಿಸಲಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉದಯವು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳವು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿರತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಅವಧಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳವು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯವು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳನ ಉದಯವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯು ತ್ವರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇದು ಸಮಯ.