ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು...ತೊಂದರೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ
Mangal shani yuti 20 april 2026 unlucky zodiac signs ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2026 ರಂದು ಸಂಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:10 ಕ್ಕೆ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಅಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಹಠಾತ್ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇತರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಗಳಿರಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಈ ಬಾಧಿತ ಸಂಬಂಧವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಯ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರಬಹುದು.