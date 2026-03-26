ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಶನಿಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ, ಸಂಪತ್ತು
Mangal shani Surya yutii ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 2, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವನ್ನು (ತ್ರಿಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗ) ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ
ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಮೀನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಮುಂಬರುವ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಸಮಯಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಬಹುದು.
ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಲಿವೆ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ತೋರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.