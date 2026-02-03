ಮಂಗಳ ರಾಹುವಿನ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಬಾಳು ಬಂಗಾರ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ..!
Mangal rahu yuti February 23 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವನ್ನು ಉಗ್ರ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ರಾಹು
ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕ್ರೂರ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:57 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವು ಅನೇಕರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆ ಆಗಿದ್ದರು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ: ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಆದರೆ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಖ್ಯ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ: ಅದೃಷ್ಟವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ
ಮೀನ: ಈ ಅವಧಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯ, ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಧೈರ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು.