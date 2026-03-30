ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕುಜ-ಬುಧರ ಸ್ಫೋಟಕ ಮೈತ್ರಿ , ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರವರೆಗೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ
Mangal rahu budh yuti ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಹು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಸುಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಭ್ರಮೆಯ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅದು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಮಂಗಳವು ಕೋಪ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬುಧವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡರೊಂದಿಗಿನ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡಬಾರದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಯೋಚಿಸದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಸಹ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.