30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ, 5 ರಾಶಿಗೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ
Mangal gochar 2026 5 zodiac signs get money ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು 2026 ರ ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆ ಬರಬಹುದು. ಭಾವನೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯು ಶುಕ್ರನ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ, ಮಂಗಳನ ಈ ಸ್ಥಾನವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೈಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅತಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಶುಭ ಸಮಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಕಡೆಯೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂತೋಷ ಅಥವಾ ಲಾಭವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.