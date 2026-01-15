ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ, ನಾಳೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ
Mangal gochar 16 January Friday mars transit lucky 5 rashi get money ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಾಡಲಿದೆ. ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಕೂಡ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳವು ತಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಅಥವಾ ಸಲಹಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳವು ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾರಾಟ, ಬೋಧನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ದಿಟ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.