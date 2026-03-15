ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
Mangal Aditya Rajyog ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಶನಿಯ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ). ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರಂದು, ಅದು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ (ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ), ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಸೂರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಗುರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ) ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಒಂದಾಗುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ (ಮಂಗಳ ಆದಿತ್ಯ) ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ, ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ: ಮಂಗಳಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಪ್ರಭಾವ: ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗವು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಧನು ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು.