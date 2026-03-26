ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರಾ ಮಮತಾ.. 'ದೀದಿ' ಗ್ರಹ-ಗತಿ ಹೇಗಿದೆ?
Mamata Banerjee 2026 Election Prospects Astrological Predictions 2026ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಾ? ಅವರ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ? ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಓದಿ.
ಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ
2026ರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಸಿಯೇರತೊಡಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸತತ 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಬನ್ನಾಗೆ (ಬಂಗಾಳದ ಸಚಿವಾಲಯ) ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವುದೇ ಎಂಬುದು ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಸತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿದೆ. 'ಐಎಎನ್ಎಸ್-ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್' (IANS-Matrize) ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಎಂಸಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ 155-170 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. 'ವೋಟ್ವೈಬ್ ಸಿಎನ್ಎನ್-ನ್ಯೂಸ್ 18' (VoteVibe CNN-News18) ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಟಿಎಂಸಿಗೆ 184-194 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕುಂಡಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಮತಾ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ತಂತ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಜನನಾಯಕಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ
ಆದರೆ, 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ' (ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗ) ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ರಾಹುವಿನ ಅಂತರ್ದಶೆ
ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿ (ಜನವರಿ 1, 1998) ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ಮಹಾದಶೆ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಅಂತರ್ದಶೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಟಿಎಂಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ, ದಾರಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಶನಿ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶನಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಮಮತಾ ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜನರ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷಿ
ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ನಿಶಾಂತ್ ರಾಜವಂಶ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋ ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಮತಾ ಸೋಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ 160-162 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಬಹುದು. 2026ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛನಾಗುವುದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ
ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಪ್ರಕಾರ, ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ, ಸಿಎಎ-ಎನ್ಆರ್ಸಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಚುನಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಅದು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮೇ 4ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವು ಗ್ರಹಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದೋ ಅಥವಾ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
