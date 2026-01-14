- Home
- Astrology
- ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:46 ಕ್ಕೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:46 ಕ್ಕೆ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ
Makar sankranti shukra shani labh drishti yog lucky zodiac signs ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಷಷ್ಠಿ ಅಂಶ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ, ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಘರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಜನವರಿ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 15, 2026 ರಂದು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:46 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು 60° ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಗವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿ ಜರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಗಳು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕನಸು ಕೂಡ ನನಸಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಸಂಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳು ಈಗ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕ್ರಮೇಣ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.