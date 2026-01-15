ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಜನವರಿ 31 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಲಾಟರಿ
Makar sankranti navpancham rajayoga lucky for these zodiac till january 31 ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನವ ಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಜನವರಿ 15, 2026: ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಕಾರಣ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ.
ಜನವರಿ 17, 2026: ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹದ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ.
ಜನವರಿ ೧೯, ೨೦೨೬: ಬುಧ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ ಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಜನವರಿ 20, 2026: ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಯೋಗ.
ಮೇಷ.
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಮತೋಲಿತ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನವರಿ
ಧನು ರಾಶಿ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ತಿಂಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ಸಮಯವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.