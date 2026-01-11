ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ
Makar sankranti 2026 rare shani shukra labha drishti yoga lucky zodiac signs ಹಲವು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಅಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ವೃಷಭ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ಬಹಳ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 15, 2026 ರಂದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಪರಸ್ಪರ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಗದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಬ್ಧ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಗದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಬಡ್ತಿಗಳು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಶನಿಯು ಆಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಯಾಳು. ಶುಕ್ರ-ಶಿವ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಈ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.