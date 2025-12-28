ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ
Makar sankranti 2026 horoscope january surya gochar moon transit zodiac sign ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಸಹ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಜನರು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಪಟಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ರಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಜನವರಿ 14, 2026 ರಂದು ಬುಧವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಚಂದ್ರನು ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಯವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಕರ
ವೃಷಭ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.