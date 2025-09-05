ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2025 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಇರಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಖಗೋಳ ಘಟನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ನಂಬಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಖಗೋಳ ಘಟನೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಲವು ಆಹಾರ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ. ಇದನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಕಿತ್ತಳೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:58ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:26ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 28 ನಿಮಿಷ ಗ್ರಹಣ ಇರುತ್ತೆ. ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೂ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಸೂತಕ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ?
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಸೂತಕ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ೯ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:57ಕ್ಕೆ ಶುರು. ಆಗಿನಿಂದ ಗ್ರಹಣ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಬಾರ್ದು. ತರಕಾರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು?
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ತರಕಾರಿ, ಚಪಾತಿ, ಅನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅಡುಗೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಬ್ರೆಡ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹುಳಿ ಆಹಾರ, ಮದ್ಯ ತಿನ್ಬಾರ್ದು.