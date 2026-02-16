ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಗ್ರಹಗತಿಯಿಂದ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ
Lucky zodiac signs has more job opportunities ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನವು ಆರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ,
ಉದ್ಯೋಗ
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಫಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2 ರ ವೇಳೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಶನಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶನಿಯ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನು ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದಲೂ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಜುಲೈ ಮೊದಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 2 ರ ನಂತರ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.