2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವಾಲಯ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ- ಲಾಭ ಪಕ್ಕಾ
Lucky temples for new year 2026 based on your birth date ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ (ರಾಡಿಕ್ಸ್) ಆಧರಿಸಿ ಯಾವ ದೇವಾಲಯವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1, 10, 19, 28
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 1 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ. ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2, 11, 20, 29
ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಆಳುವ ಗ್ರಹ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ, ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3, 12, 21, 30
3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4, 13, 22, 31
ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 4 ಆಗಿದ್ದರೆ, ರಾಹು ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಕಾಲಭೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ರವೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಇದು ಕಾಲಭೈರವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 5, 14, 23
ಬುಧ ಗ್ರಹವು 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 6, 15, 24
ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅವಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 7, 16, 25
7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ದೂರ್ವಾ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಐದು ಬಂಡಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 8, 17, 26
ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹ. ಹನುಮಾನ್ ಅಥವಾ ಶನಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 9, 18, 27
9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಲ್ವಾ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿಗಳ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಆಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.