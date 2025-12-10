ಮಂಗಳ-ಶನಿ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು, ಕೈ ತುಂಬಾ ಹಣ.. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಶಸ್ಸು
Mars saturn conjunction 5 zodiac signs aries cancer virgo sagittarius pisces get money ಡಿಸೆಂಬರ್ 9, 2025 ರಂದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಘರ್ಷಣೆಯು 2026 ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸವಾಲು . ಈ ರಾಶಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು, ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾನೆ - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಯಾರೋ ನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತೋರಿದ್ದು ಈಗ ಹೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಆತುರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾಯಕನಾಗುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಸಮಯ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಿಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಶನಿಯು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವಿರಿ: ನೀವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೇ? 2026 ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ಜಟಿಲಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಲಿ - ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ಮಂಗಳ-ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಜಗಳವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು - ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಶನಿಯು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ಭಯಪಡಬಹುದು. 2026 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ನೀವು ಆಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇಡೀ ಆಟವು ಇದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅನುಮಾನ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. 2025 ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅಲುಗಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನೀವು ಹೊಸ, ಬಲವಾದ ಗುರುತಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೀರಿ. ಈಗ, ನೀವು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಮಂಗಳವು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಣಿದಿರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು - ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು, ಗುರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತುರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ.