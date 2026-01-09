2026 ರ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು, ಸಂಪತ್ತು, ಯಶಸ್ಸು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ
ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026 ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಅಥವಾ ಧೈಯದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ರಾಹು-ಕೇತುವಿನಂತಹ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇ-ಜೂನ್ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ
2026 ವರ್ಷವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಜನರು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ.
ಮಕರ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. 2026 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.