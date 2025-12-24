ಅಪರೂಪದ ಶನಿ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ , ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Labh drishti rajyog 2026 on 15 january these 5 zodiacs will be lucky ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಶನಿ ಪ್ರೇಮ ನೇತ್ರ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೂ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೊಗಳಿಕೆ, ಹಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ, ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮಕರ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು, ಷೇರುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.