ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಕೇತು ದೆಸೆ, 3 ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, 3 ರಾಶಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇತುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಕೇತುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಜ್ಞಾನಕಾರಕ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೇತು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೆಸೆ (ದಶಾ) ನಡೆಸುವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಕೇತು ದೆಸೆ ಮುಗಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೇತುವಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶ
ಕೇತುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು:
1. ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಾದ ಕರ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ.
ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
2. ಮಿಥುನ: ಬುಧನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ನಿರ್ಗಮನವು ಹೊಸ ಹುರುಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಂದಗತಿ ಮಾಯವಾಗಿ, ಮಾರಾಟ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
3. ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪರೋಕ್ಷ ವಿರೋಧಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು
ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲಿರುವ ರಾಶಿಗಳು:
1. ವೃಷಭ: ಶುಕ್ರನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಕೇತುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೈಸೇರಲಿದೆ.
ವಸೂಲಾಗದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಾಲಗಳು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ.
2. ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತುವಿನ ದೆಸೆ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟದ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆ, ಭೂಮಿಯಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
3. ಕುಂಭ: ಶನಿ ದೇವರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು 'ಹಠಾತ್ ಯೋಗ'ವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ.
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕೇತು ಫಲ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕೇತು ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳೇ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪರಿಹಾರ: ಕೇತುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ. ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಖಚಿತ!