ಯುಗಾದಿ ಬಳಿಕ ಕೇತು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ!
Ketu Moon Conjunction After Ugadi ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಕೇತು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ.
Image Credit : Getty
ಕೇತು-ಚಂದ್ರ ಸಂಯೋಗ
ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೇತು ಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ' ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದ್ದು, ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
Image Credit : Asianet News
1. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕೇತು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳಿತು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇವರ ಜೀವನವು ಬಂಗಾರದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದ್ದು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Getty
2. ಮೀನ ರಾಶಿ
ಕೇತು-ಚಂದ್ರರ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಬಯಸಿದ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ.
Image Credit : Getty
3. ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿ
ಕೇತು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಳಿಗೆಗಳು ಆರಂಭವಾದಂತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.**ಧನು ರಾಶಿ:** ಕೇತು-ಚಂದ್ರರ ಸಂಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
