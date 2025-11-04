ನಾಳೆ ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು 2 ಶುಭ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮನೆ, ಭೂಮಿ
kartik purnima 5 november shubh yog lucky these 3 zodiac ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಎರಡು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು 3 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆ
ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ನವೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳು ಅನೇಕ ರಾಶಿ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ದೇವ ದೀಪಾವಳಿ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗಗಳು 3 ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.