ಮೇ 11 ರಿಂದ 26 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ
Kaalsarp yog 2026 ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗವು ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದರ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗ
ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗವು ಮೇ 11 ರಿಂದ ಮೇ 26, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಇತರ ಏಳು ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಥಾನ ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಳಸರ್ಪ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಕಾಲಿನ ಗಾಯವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪಿತೂರಿಯ ಬಲಿಪಶುವಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಚು ಹೂಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಯುವಜನರು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಕರ
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದೆ ಯುವಜನರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಯೋಗದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.