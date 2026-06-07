ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದಿನ 14 ದಿನ ರಾಹು-ಕೇತುಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಅಡೆತಡೆ
ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಯೋಗ 2026, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಲವು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಕಾಲ ಸರ್ಪ ಯೋಗದ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ 14 ದಿನಗಳು 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಣ, ಕೆಲಸ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.
ಜೂನ್ 6 ರ ಶನಿವಾರ
ವೈದಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 6 ರ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7:03 ರಿಂದ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಜೂನ್ 21 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 7 ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ 9 ಗ್ರಹಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಬಂದಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಸಂಘರ್ಷ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ವೃತ್ತಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂತತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು .
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 21 ರವರೆಗೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡುವುದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಔಷಧ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 21 ರವರೆಗೆ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಕಾಲಸರ್ಪ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೂರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನೋಯಿಸಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯು ದೂರವಾಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿರೋಧವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಳ್ಳು ದಾನ ಮಾಡಿ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 21 ರವರೆಗೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕೋಪ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದರಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮದುವೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ನಿಮಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.