ಇಂದಿನಿಂದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ವಿಪತ್ತು, ಕಷ್ಟ
Jwalamukhi yog 2025 verydangerous forthese zodiac sign horoscope ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ರಾಹು ಅಥವಾ ಕೇತು ಮುಂತಾದ ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅಶುಭ
ಮೇಷ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತ್ವರಿತ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣವು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ, ಕಾರು ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಾಧ್ಯ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅಡ್ಡ ಆದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.