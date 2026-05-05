ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಿಸಲಿದೆ 2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರ!
Jupiter Transit 2026 Predictions 2026ರ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತರಲಿದೆ? ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ವಾಹನ ಯೋಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿದೆ
ತಿರುಕ್ಕಣಿತ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:25ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ. ಗುರು ಭಗವಂತನು ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ ರಾಶಿಯಾದ ಕಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಧನು ರಾಶಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ 2026
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರದ ಸಮಯವು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಗುರು ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಸಂಚಾರದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಯೋಗ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 'ಧನ ಯೋಗ' ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಮನೆ, ನಿವೇಶನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪಾಲು ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವವರು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಬಲವಾಗಿರಲಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ನರ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಅನಗತ್ಯ ವಾದ-ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
