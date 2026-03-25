'ಋಜುಗತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಗುರು, 4 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್
Jupiter direct in 2026 ಮಾರ್ಚ್ 11 2026 ರಿಂದ ನೇರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13, 2026 ರವರೆಗೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಅದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜಿಗಿತ: ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುರುವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮದುವೆಯಂತಹ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಈಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಪರಿಹಾರ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳು ಈಗ ಮರುಪಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಯಾರಾದರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ತೀರ್ಪುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಭಾವಿಸುವದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಗುರುವಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸೆ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ.. ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು.