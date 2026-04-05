ಡಬಲ್ ಧಮಾಲ್...ಗುರು-ಶುಕ್ರ ದ್ವಿ ಸಂಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ
Jupiter and venus transit 2026 ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಅದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಂಬುವುದು ಇದನ್ನೇ. ಈಗ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಅದು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಶುಭ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಪ್ರಭಾವವು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಜ್ಞಾನ, ಹಣ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶುಕ್ರವು ಐಷಾರಾಮಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲಸದಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದವರೆಗೆ; ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ಸಮಯವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆ ಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಹಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಭಾವವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.