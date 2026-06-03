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- ಜೂನ್ 19 ರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಯೋಗದ ಅಶುಭ
ಜೂನ್ 19 ರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಜ್ರ ಯೋಗದ ಅಶುಭ
ಜೂನ್ 19, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:53 ಕ್ಕೆ, ಅಶುಭ ವಜ್ರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೂನ್ 20, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:48 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದುರದೃಷ್ಟಕರ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಪ್ರಮುಖ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ದುಃಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಮುರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು: ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಸಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿದ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ: ನೀವು 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.