ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 12 ಅಲ್ಲ 13 ತಿಂಗಳು, 4 ರಾಶಿಗೆ ವರದಾನ, ಭರ್ಜರಿ ಸಂಪತ್ತು
Hindu nav varsh 2026 ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವು 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಬದಲು 13 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ
ಈ ವರ್ಷ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ ತರಲಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಈ ವರ್ಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು.
