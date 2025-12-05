ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು (zodiac mantra) ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನೋ ಆಗಾಗ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ- ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತ್ರವೂ ವರ್ಕ್ ಆಗದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜನ್ಮರಾಶಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಮನಶ್ಶಾಂತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ಯ- ಎಲ್ಲವೂ ಖಚಿತ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಯಾವುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ/ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ- ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅಪಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಶಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮರಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ- ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ, ಚಿಂತೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಮ ನಾಮವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ- ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಾಗ, ಈ ಶಿವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಮತ್ತು ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಮಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಪಿಸಿ. ಮೂರು ಪದಗಳ ಈ ಮಂತ್ರವೇ ಮಹಾಮಂತ್ರ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಓಂ ಹಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ- ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆತಂಕ, ಭಯ ಅಥವಾ ನಿರಾಸೆಯಿದ್ದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸಿ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಜಯಗಳಿಸಲು, ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹನುಮಂಜಿಗೆ ಸಿಂಧೂರ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ/ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಚೋದಯಾತ್- ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವುದು. ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಓಂ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೇ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಠಿವರ್ಧನಂ/ ಉರ್ವಾರುಕಮಿವ ಬಂಧನಾನ್ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮುಕ್ಷೀಯಮಾಮೃತಾತ್- ಶಿವನ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಜಯ ಮಂತ್ರವು ಸಾವು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರು, ಧಾತುರಾ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲಿನಿಂದ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಂತ್ರದ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವಾಗ ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವಃ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್- ಇದು ಅದ್ಭುತ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮತ್ತು 'ಮಹಾಮಂತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ- ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸಂಕಟ ನಿವಾರಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ವಾ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ರೀಂ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಾಳಿಕೇ ಸ್ವಾಹಾ- ಹಠಾತ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುವ ಇದು ಕಾಳಿಕಾ ಮಂತ್ರ. ತಾಯಿ ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ- ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಧೂಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನು 11 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನ ಮಂಡಲೇ/ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನೀ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ- ಇದು ನೀವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಆಗುವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹದಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ/ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಸ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ/ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ/ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ- ಇದು ಯಾವುದೇ ದೇವರನ್ನಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ಮಂತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೇವರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಆ ದೈವಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯಲು ಪೂರ್ಣ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.