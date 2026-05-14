ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಕಾಲ ಆರಂಭ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಕ್ರಮಣ
Guru gochar 2026 ಗುರು ಗ್ರಹವು ಇಂದು ಮೇ 14, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:19 ಕ್ಕೆ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇಂದಿನಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರವಾಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿವಾಹಿತರು ಸಹ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸಂತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ
ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.