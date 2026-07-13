ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಗುರು ದಿಕ್ಕು ಬದಲು; ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮಾನವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಗುರು ದಿಕ್ಕು ಬದಲು
ನಾಳೆ, ಜುಲೈ 14, ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಗುರು ದೇವರು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಞಾನ, ಅದೃಷ್ಟ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗುರು ದೇವರು ಅಸ್ತಮಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಆಷಾಢ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಅಸ್ತಮಾನವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮದಿಂದಿರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಗ್ರಹಣವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಲಾಟರಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ; ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಉಳಿಸಿದ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಕ್ಷೀಣತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ; ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗಲು ಬಿಡಿ.