ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ, 2 ದಿನದ ನಂತರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಲ್ಲ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಹಣ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು.
ಗ್ರಹಣ ಯೋಗ
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಗಳು ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 10, 2026 ರಂದು, ರಾಹು ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹವು ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಗ್ರಹಣದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಣದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಹಣದ ರಚನೆಯು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವಿವೇಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮೇ 10, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತುರದ ಅಥವಾ ಅವಿವೇಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೇ 10, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.