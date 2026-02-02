- Home
- ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹು ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ, 5 ರಾಶಿಗೆ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ
ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹು ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ, 5 ರಾಶಿಗೆ ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅದೃಷ್ಟ
February 2026 monthly financial rashifal 2026 ರ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಘ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಶನಿಯ ಅರ್ಧ-ಸತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲಸದ ವೇಗವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ನಂತರ, ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಇರುತ್ತದೆ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬೋಧನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಭಾವನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯನಿರತ ತಿಂಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶ
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮತ್ತು "ಓಂ ಘೃಣಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಃ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಮಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ .
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆರತಿ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ) ಅರ್ಪಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸಿ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಶುಭಕರ, ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ,
ಧನು
ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ "ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವ" ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ "ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ" ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟ, ಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ತಿಂಗಳು
ಕುಂಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ಬಗೆಹರಿಯದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ತಿಂಗಳು. ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರತಿ ಮಾಡಿ.