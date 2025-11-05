ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ
gajkesari yog auspicious for aries taurus and scorpio zodiac signs ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ನೋಡಿ
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು, ಸಂಚಾರಿ ಗುರುವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ನವೆಂಬರ್ 10, 2025 ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:02 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವಗುರು ಗುರುವು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.